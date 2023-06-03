Fútbol: Liga Bellvillense: Cuartos de Final Partidos de Ida.
Categoría A: Primera División:
Horarios: 15:30 horas.
CENTRAL DE BELL VILLE VS. SARMIENTO DE LEONES
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY Lunes 21:30 horas
LEONES VS. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Trasmitimos de las 14:30 horas por la Red Panorama 101,3 con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil: Facundo Blardone Operador: Diego Gilli Central Informativa Marcelo Macerata.
Cuarta División Categoría A:
HORARIO: 13:30 Horas.
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. SARMIENTO DE LEONES
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. BELL DE BELL VILLE
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ Lunes 19.30 horas.
LEONES VS. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Categoría B: Cuartos de Final Partidos de Ida Primera División:
Horario: 15:30 horas.
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
TALLERES DE BELL VILLE VS. PROGRESO DE NOETINGER
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
Cuarta División: Categoría B:
Horario: 13:30 horas.
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
TALLERES DE BELL VILLE VS. PROGRESO DE NOETINGER
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. UNIÓN DE MORRISÓN