Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 9 Fecha del Clausura.
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
BELL DE BELL VILLE VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
SARMIENTO DE LEONES VS, LEONES
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
UNIÓN DE MORRISÓN VS. TALLERES DE BALLESTEROS MIÉRCOLES A LAS 22:00 HORAS.
Categoría B: 9 Fecha del Torneo Clausura.
Zona Uno:
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
CENTRAL DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
TALLERES DE BELL VILLE VS. HURACÁN DE MORRISÓN
Ligre: DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
Zona Dos:
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 2 VILLA ARGENTINA 2
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
Libre: PROGRESO DE NOETINGER.