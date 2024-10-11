Fútbol: Liga Bellvillense:
Categoría B Fecha 11 del Torneo Clausura.
Zona Uno:
HURACÁN DE MORRISÓN 2 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 3
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 3 TALLERES DE BALLESTEROS 1
RÍVER PLATE DE BELL VILLE vs. UNIÓN DE MORRISÓN Mañana.
Libre: TALLERES DE BELL VILLE.
Zona Dos:
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 1 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 1
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2 CENTRO DEPORTIVO ROCA 1
PROGRESO DE NOETINGER 3 TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 0
Libre: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.
Posiciones:
Zona Uno:
UNIÓN DE MORRISÓN 18
TALLERES DE BALLESTEROS 15
TALLERES DE BELL VILLE 12
HURACÁN DE MORRISÓN 11
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 10
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 10
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 10
Zona Dos:
PROGRESO DE NOETINGER 19
CENTRO DEPORTIVO ROCA 16
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 14
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 13
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 12
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 9
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 4