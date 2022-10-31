Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría B: 13 Fecha de la etapa clasificatoria.
TALLERES DE BELL VILLE 1 LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 0
VILLA ARGENTINA 0 HURACÁN DE MORRISÓN 3
PROGRESO DE NOETINGER 0 ARGENTINO DE BELL VILLE 0
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 0 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 6 TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 2
CENTRO DEPORTIVO ROCA 1 RÍVER PLATE DE BELL VILLE 0
Libre: SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ.
La tabla de posiciones es la siguiente:
ARGENTINO DE BELL VILLE 24 Puntos
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 24 Puntos
CENTRO DEPORTIVO ROCA 23 Puntos
TALLERES DE BELL VILLE 23 Puntos
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 20 Puntos
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 18 Puntos
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 15 Puntos
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 14 Puntos
HURACÁN DE MORRISÓN 14 Puntos
PROGRESO DE NOETINGER 13 Puntos
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 13 Puntos
VILLA ARGENTINA 9 Puntos
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 2 Puntos
Cuartos de Final:
RÍVER PLATE DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. TALLERES DE BELL VILLE