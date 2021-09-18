Fútbol: Liga Bellvillense:
Categoría A: 7 Fecha.
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. UNIÓN DE MORRISÓN
LEONES VS. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. SARMIENTO DE LEONES
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. BELL DE BELL VILLE
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
TALLERES DE BALLESTEROS VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Partido Pendiente:
BELL DE BELL VILLE 1 SAN CARLOS DE NOETINGER 0
Categoría B: 7 Fecha.
Zona Uno:
CENTRAL DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
TALLERES DE BEL VILLE VS. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
HURACÁN DE MORRISÓN VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
Libre: SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ.
Zona Dos:
VILLA ARGENTINA VS. PROGRESO DE NOETINGER
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
Libre: CENTRO DEPORTIVO ROCA.