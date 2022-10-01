Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: Torneo Unico 9 Fecha.
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. UNIÓN DE MORRISÓN
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. BELL DE BELL VILLE
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
CENTRAL DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
TALLERES DE BALLESTEROS VS. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
SARMIENTO DE LEONES VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
Libre: LEONES.
Categoría B: 9 Fecha del Torneo Unico.
PROGRESO DE NOETINGER VS. TALLERES DE BELL VILLE
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN VS. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. HURACÁN DE MORRISÓN
RÍVER PLATE DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
Libre: VILLA ARGENTINA.