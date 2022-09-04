Fútbol: Liga Bellvillense: 6 Fecha del Torneo Unico.-
Categoría A:
Nuevos Horarios: 14:30 horas Cuarta Divisón
16:30 horas Primera División
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1 SAN CARLOS DE NOETINGER 3
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 0 SARMIENTO DE LEONES 0
BELL DE BELL VILLE 3 TALLERES DE BALLESTEROS 2
UNIÓN DE MORRISÓN 0 CENTRAL DE BELL VILLE 0
LEONES 0 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 0
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 1 MATIENZO DE MONTE BUEY 0
Libre: SAN MARTÍN DE MONTE BUEY.
Categoria B: 6 Fecha del Torneo Unico.
HURACÁN DE MORRISÓN 2 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 1
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 2 TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 0
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 3 RÍVER PLATE DE BELL VILLE 0
TALLERES DE BELL VILLE 0 CENTRO DEPORTIVO ROCA 0
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 0 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2
PROGRESO DE NOETINGER 4 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 0
Libre: ARGENTINO DE BELL VILLE.
Posiciones:
Categoría A:
SAN CARLOS DE NOETINGER 11
SARMIENTO DE LEONES 10
CENTRAL DE BELL VILLE 8
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 8
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 8
BELL DE BELL VILLE 8
TALLERES DE BALLESTEROS 8
MATIENZO DE MONTE BUEY 7
LEONES 7
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 7
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 5
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 3
UNIÓN DE MORRISÓN 2
Categoría B:
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 13
TALLERES DE BELL VILLE 12
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 11
ARGENTINO DE BELL VILLE 9
CENTRO DEPORTIVO ROCA 9
PROGRESO DE NOETINGER 8
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 8
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 7
RÍVER `PLATE DE BELL VILLE 6
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 6
HURACÁN DE MORRISÓN 6
VILLA ARGENTINA 3
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 0