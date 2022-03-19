FÚTBOL: LIGA BELLVILLENSE:
CATEGORÍA A: 5 Fecha del Clausura.
MATIENZO DE MONTE BUEY 2 LEONES 0
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
BELL DE BELL VILLE VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
SARMIENTO DE LEONES VS. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
UNIÓN DE MORRISÓN VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. TALLERES DE BALLESTEROS Miércoles a las 22:00 horas.
CATEGORÍA B: 5 Fecha del Clausura.
Zona Uno:
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. TALLERES DE BELL VILLE
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. HURACÁN DE MORRISÓN
RÍVER PLATE DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
Libre: CENTRAL DE BELL VILLE.
Zona Dos:
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
PROGRESO DE NOETINGER VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
Libre: VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ.