Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 2 Fecha del Torneo Apertura.
BELL DE BELL VILLE VS., ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Hora: 19:00 horas Primera División Cuarta Division: 17:00 horas.
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY Postergado por la participacón de Los Indios en el Provincial de Clubes
LEONES VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. SARMIENTO DE LEONES
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. TALLERES DE BALLESTEROS
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ VS. CENTRAL DE BELL VILLE
Hora: 18:00 Horas Primera 16:00 Horas: Cuarta División.
Libre: COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE.
Categoría B: 2 Fecha del Torneo Apertura.
Horarios: 17:30 Primera 15:30 Cuarta.
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. HURACÁN DE MORRISÓN
TALLERES DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
PROGRESO DE NOETINGER VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
UNIÓN DE MORRISÓN VS. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
Libre: LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA.