FÚTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORÍA A:
12 Fecha:
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY VS. TALLERES DE BALLESTEROS
BELL DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. LEONES
UNIÓN DE MORRISÓN VS. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
SARMIENTO DE LEONES VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
CATEGORÍA B: 12 Fecha.
Zona Uno:
TALLERES DE BELL VILLE VS. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
HURACÁN DE MORRISÓN VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
ARGENTINO DE BEL VILLE VS. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
Libre: CENTRAL DE BELL VILLE.
Zona Dos:
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN VS. PROGRESO DE NOETINGER
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
Libre: VILLA ARGENTINA.