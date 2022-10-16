Fútbol: Liga Bellvillense: Torneo Unico Fecha 11.
Categoría A:
LEONES O BELL DE BELL VILLE 0
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 0 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1
MATIENZO DE MONTE BUEY 1 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 2
CENTRAL DE BEL VILLE 1 SAN CARLOS DE NOETINGER 1
TALLERES DE BALLESTEROS VS. SARMIENTO DE LEONES MIÉRCOLES a las 22:00 horas.
Libre: UNIÓN DE MORRISÓN.
Categoría B: 11 Fecha.
VILLA ARGENTINA 0 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1
PROGRESO DE NOETINGER 0 LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 1
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 5 HURACÁN DE MORRISÓN 0
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0 ARGENTINO DE BELL VILLE 3
CENTRO DEPORTIVO ROCA 1 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 1
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 2 TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 1
Libre: TALLERES DE BELL VILLE.
Posiciones:
Categoría A:
MATIENZO DE MONTE BUEY 16
CENTRAL DE BELL VILLE 16
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 16
BELL DE BELL VILLE 16
SAN CARLOS DE NOETINGER 15
TALLERES DE BALLESTEROS 15
SARMIENTO DE LEONES 14
LEONES 12
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 12
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 12
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 11
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 10
UNIÓN DE MORRISÓN 5
Categoría B:
ARGENTINO DE BELL VILLE 22
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 21
TALLERES DE BELL VILLE 20
CENTRO DEPORTIVO ROCA 17
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 17
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 15
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 14
PROGRESO DE NOETINGER 12
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 11
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 11
VILLA ARGENTINA 9
HURACÁN DE MORRISÓN 8
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 2