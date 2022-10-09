Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 10 Fecha.
SAN CARLOS DE NOETINGER 0 TALLERES DE BALLESTEROS 1
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 0
BELL DE BELL VILLE 1 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 0
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 2 CENTRAL DE BELL VILLE 3
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1 MATIENZO DE MONTE BUEY 1
UNIÓN DE MORRISÓN 2 LEONES 1
Libre: SARMIENTO DE LEONES.
Posiciones:
MATIENZO DE MONTE BUEY 15
CENTRAL DE BELL VILLE 15
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 15
BELL DE BELL VILLE 15
TALLERES DE BALLESTEROS 15
SAN CARLOS DE NOETINGER 14
SARMIENTO DE LEONES 14
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 12
LEONES 11
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 10
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 9
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 8
UNIÓN DE MORRISÓN 5
Categoría B: 10 Fecha del Torneo Único.
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 2 RÍVER PLATE DE BELL VILLE 1
ARGENTINO DE BELL VILLE 1 CENTRO DEPORTIVO ROCA 0
HURACÁN DE MORRISÓN 0 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 2 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 0
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1 PROGRESO DE NOETINGER 2
TALLERES DE BELL VILLE 3 VILLA ARGENTINA 0
Libre: TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ.
Posiciones:
TALLERES DE BELL VILLE 20
ARGENTINO DE BELL VILLE 19
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 18
CENTRO DEPORTIVO ROCA 16
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 15
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 14
PROGRESO DE NOETINGER 12
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 11
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 10
VILLA ARGENTINA 9
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 8
HURACÁN DE MORRISÓN 8
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 2