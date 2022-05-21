FÚTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORÍA A: CUARTOS DE FINAL PARTIDOS DE VUELTA.
PRIMERA DIVISIÓN:
BELL DE BELL VILLE VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
LEONES VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. SARMIENTO DE LEONES
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
CUARTA DIVISIÓN:
BELL DE BELL VILLE VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
LEONES VS. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. SARMIENTO DE LEONES
TALLERES DE BALLESTEROS VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
PRIMERA B: 14 FECHA DEL TORNEO.
ZONA UNO:
CENTRAL DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
TALLERES DE BELL VILLE VS. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
HURACÁN DE MORRISÓN VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
Libre: SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ.
ZONA DOS:
VILLA ARGENTINA VS. PROGRESO DE NOETINGER
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
Libre: CENTRO DEPORTIVO ROCA.