Fútbol:; Liga Bellvillense: Categoría A: Cuartos de Final Partidos de Ida.
Primera División:
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. BELL DE BELL VILLE
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. LEONES
SARMIENTO DE LEONES VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
Cuarta División:
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. BELL DE BELL VILLE
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. LEONES
SARMIENTO DE LEONES VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ VS. TALLERES DE BALLESTEROS
Categoría B: 13 Fecha.
Zona Uno:
RÍVER PLATE DE BELL VILLE VS. HURACÁN DE MORRISÓN
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. TALLERES DE BELL VILLE
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. CENTRAL DE BELL VILLE
Libre: ARGENTINO DE BELL VILLE.
Zona Dos:
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
PROGRESO DE NOETINGER VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. VILLA ARGENTINA
Libre: TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ.