Fútbol: Liga Bellvillense: Novena Fecha del Torneo Clausura.
Categoría A:
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
BELL DE BELL VILLE VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2 SAN MARTÍN DE MARCOS JJUÁREZ 2
ARGENTINO DE MARCOS JJUÁREZ VS. CENTRAL DE BELL VILLE
Trasmitimos de las 16:15 horas por la Red Panorama 101.3 con los relatos de Guillermo Gilli comentarios Víctor Hugo Alarcón Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Diego Gilli
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY VS. TALLERES DE BALLESTEROS
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. SARMIENTO DE LEONES
Libre: LEONES.
Categoría B:
9 Fecha del Torneo Clausura.
TALLERES DE BELL VILLE VS. PROGRESO DE NOETINGER
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. UNIÓN DE MORRISÓN
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
HURACÁN DE MORRISÓN VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN VS. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
Libre: VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ.