Fútbol: Liga Bellvillense: 8 Fecha del Torneo.
Categoría A:
14:00 Horas: Cuarta División 16:00 Primera División
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY VS. SARMIENTO DE LEONES
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. TALLERES DE BALLESTEROS
Trasmitimos por la Red Panorama 101.3 con los relatos de Guillermo Gilli comentarios de Víctor Hugo Alarcón Móvil Facundo Blardone Operador Diego Gilli Central Informativa Marcelo Macerrata
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. CENTRAL DE BELL VILLE
BELL DE BELL VILLE VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
LEONES VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
Libre: SAN CARLOS DE NOETINGER.
Categoría B: 8 Fecha del torneo.
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
HURACÁN DE MORRISÓN VS. RIVER PLATE DE BELL VILLE
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
TALLERES DE BELL VILLE VS. UNIÓN DE MORRISÓN
VILLA ARGENTINA VS. PROGRESO DE NOETINGER
Libre: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.