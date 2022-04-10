Liga Bellvillense: 8 Fecha de la Categoría A: Torneo Clausura
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
TALLERES DE BALLESTEROS VS. BELL DE BELL VILLE Miércoles a las 22:00 horas.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. SARMIENTO DE LEONES
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
LEONES VS. UNIÓN DE MORRISÓN
Categoría B: 8 Fecha del Clausura.
Zona Uno:
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. TALLERES DE BELL VILLE
RÍVER PLATE DE BELL VILLE VS. CENTRAL DE BELL VILLE
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
Libre: HURACÁN DE MORRISÓN.
Zona Dos:
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
PROGRESO DE NOETINGER VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
Libre: DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN.