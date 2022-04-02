Fútbol: Liga Bellvillense: 7 Fecha del Clausura.
Categoría A:
UNIÓN DE MORRISÓN VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ VS. TALLERES DE BALLESTEROS Miércoles a las 22:00 horas.
BELL DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
SARMIENTO DE LEONES VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY VS. LEONES
Categoría B:
Zona Uno:
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. CENTRAL DE BELL VILLE
RÍVER PLATE DE BELL VILLE VS. TALLERES DE BELL VILLE
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. HURACÁN DE MORRISÓN
Libre: SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ.
Zona Dos:
PROGRESO DE NOETINGER 1 VILLA ARGENTINA 0
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
Libre: CENTRO DEPORTIVO ROCA.