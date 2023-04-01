Fútbol: Liga Bellvillense: 6 Fecha del Torneo
Categoría A:
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
Este domingo trasmitimos por la Red Panorama 101.3 con los relatos de Guillermo Gilli comentarios Víctor Hugo Alarcón Operador Móvil Facundo Blardone Operador Diego Gilli Central Informativa Marcelo Macerata
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTIANO POSSE VS. SARMIENTO DE LEONES
BELL DE BELL VILLE VS. TALLERES DE BALLESTEROS
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. CENTRAL DE BELL VILLE
LEONES VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
Libre: SAN MARTÍN DE MONTE BUEY.
Categoría B: 6 Fecha del Torneo.
HURACÁN DE MORRISÓN VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. RIVER PLATE DE BELL VILLE
TALLERES DE BELL VILLE VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
PROGRESO DE NOETINGER VS. UNIÓN DE MORRISÓN
Libre: DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN.