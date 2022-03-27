Fútbol: Liga Bellvillense: 6 Fecha del Torneo Clausura.
Categoría A:
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 0
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2 BELL DE BELL VILLE 1
SAN CARLOS DE NOETINGER 4 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 2
LEONES 0 SARMIENTO DE LEONES 1
TALLERES DE BALLESTEROS VS. UNIÓN DE MORRISÓN Miércoles 30 de Marzo a las 22:00 horas.
Categoría B:
Zona Uno:
HURACÁN DE MORRISÓN 3 RÍVER PLATE DE BELL VILLE 3
TALLERES DE BELL VILLE 0 DEFENSORES DE JUVENTUD DE J. POSSE 1
CENTRAL DE BELL VILLE 1 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 2
LIBRE: ARGENTINO DE BELL VILLE.
Zona Dos:
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 4 LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 1
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 1 PROGRESO DE NOETINGER 4
VILLA ARGENTINA 2 CENTRO DEPORTIVO ROCA 0
Libre: TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ.
POSICIONES:
Categoría A:
SAN CARLOS DE NOETINGER 12
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 11
MATIENZO DE MONTE BUEY 10
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 10
BELL DE BELL VILLE 9
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 9
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 8
SARMIENTO DE LEONES 8
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 8
LEONES 7
UNIÓN DE MORRISÓN 4
TALLERES DE BALLESTEROS 1
Categoría B:
Zona Uno:
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 11
CENTRAL DE BELL VILLE 10
ARGENTINO DE BELL VILLE 9
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 8
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 5
HURACÁN DE MORRISÓN 5
TALLERES DE BELL VILLE 1
Zona Dos:
PROGRESO DE NOETINGER 13
VILLA ARGENTINA 11
CENTRO DEPORTIVO ROCA 8
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 5
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 4
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 3
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 2