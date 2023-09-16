Fútbol: Liga Bellvillense: 6 Fecha del Torneo Clausura.
Categoría A:
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
SARMIENTO DE LEONES VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
TALLERES DE BALLESTEROS VS, BELL DE BELL VILLE
CENTRAL DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
SAN MARTÍN DE ,MARCOS JUÁREZ VS. LEONES
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
Libre: SAN MARTÍN DE MONTE BUEY.
Categoría B: 6 Fecha del Torneo Clausura.
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. HURACÁN DE MORRISÓN
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
RÍVER PLATE DE BELL VILLE VS. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. TALLERES DE BELL VILLE
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. VILLA ARGENTINA
UNIÓN DE MORRISÓN VS. PROGRESO DE NOETINGER
Libre: DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN.