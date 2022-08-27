Fútbol: Liga Bellvillense: 5 Fecha del Torneo Unico.
Categoría A:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
CENTRAL DE BELL VILLE VS. LEONES
TALLERES DE BALLESTEROS VS. UNIÓN DE MORRISÓN
SARMIENTO DE LEONES VS. BELL DE BELL VILLE
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY VS. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Relata Guillermo Gilli comentarios de Víctor Hugo Alarcón domingo 15:15 horas Movil Facundo Blardone.
Libre: MATIENZO DE MONTE BUEY.
Categoría B: 5 Fecha del Torneo Unico.
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. PROGRESO DE NOETINGER
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. VILLA ARGENTINA
RÍVER PLATE DE BELL VILLE VS. TALLERES DE BELL VILLE
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ VS. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. HURACÁN DE MORRISÓN
Libre: DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN.