Fútbol: Liga Bellvillense: 4 Fecha del Torneo Unico. Domingo 21 de Agosto.
Categoría A:
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
BELL DE BELL VILLE VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
UNIÓN DE MORRISÓN VS. SARMIENTO DE LEONES
LEONES VS. TALLERES DE BALLESTEROS
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. CENTRAL DE BELL VILLE
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Libre: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ.
Categoría B:
LURO y 30 de JUNIO DE CINTRA VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
TALLERES DE BELL VILLE VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ VS. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
PROGRESO DE NOETINGER VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
Libre: HURACÁN DE MORRISÓN.