FÚTBOL: LIGA BELLVILLENSE: 4 FECHA DEL TORNEO CLAUSURA.
CATEGORÍA A:
TALLERES DE BALLESTEROS VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
LEONES VS. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
BELL DE BELL VILLE VS. UNIÓN DE MORRISÓN
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ VS. SARMIENTO DE LEONES
CATEGORÍA B:
Zona Uno:
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
HURACÁN DE MORRISÓN VS. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
TALLERES DE BELL VILLE VS. CENTRAL DE BELL VILLE
Libre: RÍVER PLATE DE BELL VILLE.
Zona Dos:
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ VS. PROGRESO DE NOETINGER
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
Libre: LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA.