Fútbol: Liga Bellvillense: 3 Fecha del Torneo Clausura.
Categoría A: Los partidos se juegan el domingo a las 17:00 horas la Primera y a las 15:00 horas la Cuarta División.
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. MATIENZO DE MONTE BUEY 20:00 Horas la Primera y a las 18:00 horas la Cuarta.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. TALLERES DE BALLESTEROS
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. LEONES
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY VS. BELL DE BELL VILLE
UNIÓN DE MORRISÓN VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
SARMIENTO DE LEONES VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
Categoría B:
Zona Uno:
CENTRAL DE BELL VILLE VS. HURACÁN DE MORRISÓN
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
Libre: TALLERES DE BELL VILLE.
Zona DOS:
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
PROGRESO DE NOETINGER VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
Libre: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.