Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 3 Fecha del Torneo Unico
CENTRAL DE BELL VILLE VS. MATIENZO DE MONTE BUEY LUNES a las 16 horas
TALLERES DE BALLESTEROS VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD Domingo 16 horas
SARMIENTO DE LEONES VS. LEONES
SAN CARLOS DE NOETINGER VS UNIÓN DE MORRISÓN
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY VS. BELL DE BELL VILLE
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
Categoría B: 3 Fecha del Torneo Unico:
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
RÍVER PLATE DE BELL VILLE VS. PROGRESO DE NOETINGER
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ VS. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. TALLERES DE BELL VILLE
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
HURACÁN DE MORRISÓN VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
Libre: DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE.