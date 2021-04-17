Fútbol: Liga Bellvillense:
Categoría A: 2 Fecha del Torneo Apertura.
TALLERES DE BALLESTEROS VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY VS. UNIÓN DE MORRISÓN
SARMIENTO DE LEONES VS. BELL DE BELL VILLE
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. LEONES
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
Categoría B:
Zona Uno:
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
CENTRAL DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
TALLERES DE BELL VILLE VS. HURACÁN DE MORRISÓN
Libre: DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE.
Zona Dos:
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
VILLA ARGENTINA VS. TIRO FEDERAL
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
Libre: PROGRESO DE NOETINGER.