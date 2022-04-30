Fútbol: Liga Bellvillense: 11 Fecha del Clausura. Categoría A:
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
TALLERES DE BALLESTEROS VS. SARMIENTO DE LEONES
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. UNIÓN DE MORRISÓN
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
LEONES VS. BELL DE BELL VILLE
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
11 Fecha:
Zona Uno:
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. HURACÁN DE MORRISÓN
CENTRAL DE BELLVILLE 4 TALLERES DE BELL VILLE 0
Libre: RÍVER PLATE DE BELL VILLE.
Zona Dos:
PROGRESO DE NOETINGER VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
CENTRO DEPORTIVO ROCA 1 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 1
VILLA ARGENTINA 1 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 1
Libre: LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA.