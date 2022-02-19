FÚTBOL: LIGA BELLVILLENSE:
CATEGORÍA A: PRIMERA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA. Domingo 17:30 horas.
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD Miércoles 23 de Febrero.
TALLERES DE BALLESTEROS VS. LEONES Miércoles 23 de Febrero.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. BELL DE BELL VILLE
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY VS. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
SARMIENTO DE LEONES VS. UNIÓN DE MORRISÓN Martes 22 de Febrero.
CATEGORÍA B: PRIMERA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA.
ZONA UNO:
TALLERES DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
CENTRAL DE BELL VILLE VS. RÍVER PLATE DE BELL VILLE Miérrcoles 23 de Febrero.
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
Libre: HURACÁN DE MORRISÓN.
ZONA DOS:
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA Miércoles 23 de Febrero
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. PROGRESO DE NOETINGER
Libre: DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN.