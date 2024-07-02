Se jugaron las Semifinales de la Liga Bellvillense de Fútbol Infantil en las canchas de Complejo Deportivo de Justiniano Posse y Defensores de Juventud de Justiniano Posse.
Copa de Oro:
Quinta División:
PROGRESO DE NOETINGER 0 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2 CENTRAL DE BELL VILLE 0
La final será ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.
Copa de Plata:
MATIENZO DE MONTE BUEY 0 BELL DE BELL VILLE 1
LEONES 3 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 0
La final será BELL DE BELL VILLE vs. LEONES.
Copa Estímulo:
TALLERES DE BELL VILLE 0 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 2
RIVER PLATE DE BELL VILLE 0 CENTRO DEPORTIVO ROCA 0
Penales: CENTRO DEPORTIVO ROCA 5 a 4.
La final será SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA.
Sexta División:
Copa de Oro:
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1 BELL DE BELL VILLE 1
Penales: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 3 a 1.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 4 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 0
La final será ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.
Copa de Plata:
MATIENZO DE MONTE BUEY 2 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 2
Penales: MATIENZO DE MONTE BUEY 5 a 4.
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2 CENTRAL DE BELL VILLE 5
La final será MATIENZO DE MONTE BUEY vs. CENTRAL DE BELL VILLE.
Copa Estímulo:
SAN CARLOS DE NOETINGER 1 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1
Penales: SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 4 a 3.
RIVER PLATE DE BELL VILLE 2 CENTRO DEPORTIVO ROCA 1
La final será SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ vs. RÍVER PLATE DE BELL VILLE.
Séptima División:
Copa de Oro:
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2
LEONES 3 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 3
Penales: COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 4 a 2.
La final será SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
Copa de Plata:
CENTRAL DE BELL VILLE 0 PROGRESO DE NOETINGER 3
CENTRO DEPORTIVO ROCA 3 MATIENZO DE MONTE BUEY 2
La final será PROGRESO DE NOETINGER vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA.
Copa Estímulo:
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 2 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 1 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 2
La final será DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD.
Octava División:
Copa de Oro:
BELL DE BELL VILLE 1 CENTRAL DE BELL VILLE 0
TALLERES DE BALLESTEROS 0 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 3
La final será BELL DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.
Copa de Plata:
PROGRESO DE NOETINGER 1 LEONES 1
Penales: PROGRESO 6 a 5.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2 CENTRO DEPORTIVO ROCA 0
La final será PROGRESO DE NOETINGER vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ.
Copa Estímulo:
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 2 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 0
UNIÓN DE MORRISÓN 1 ARGENTINO DE BELL VILLE 2
La final será SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. ARGENTINO DE BELL VILLE.