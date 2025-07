Fútbol Femenino del Club San Martín:

¡ Victoria y a la Final !.

El 9 de Julio por la tarde se jugó la Semifinal, Partido de vuelta de la Copa Bronce de Fútbol Femenino en la Liga Bellvillense las dirigidas por el Profe Lauro Rosso enfrentaron a Defensores de San Antonio de Litín, en cancha de Sarmiento de Leones, finalizando el encuentro con una victoria por 3 a 0 con goles de Mayra Peralta, Ticiana Brunori y Oriana Araya finalizando el global por 5 a 0.

La final se jugará contra Progreso de Noetinger.

¡ Liguilla de Fútbol Femenino infantil !.

El día domingo, en las instalaciones del Club Central de Bell Ville se llevó a cabo una nueva Fecha de la Liguilla de Fútbol Femenino infanto juvenil, el que participaron las categorías Sub 10, Sub 12 y Sub 14.

Las Pibas obtuvieron los siguientes resultados:

Sub 12:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1 SARMIENTO DE LEONES 0

PROGRESO DE NOETINGER 2 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1

Sub 10:

CENTRAL 1 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 3

Sub 14:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1 PROGRESO DE NOETINGER 2

COMPLEJO DEPORTIVO 0 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 5