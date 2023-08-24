Se jugó el Provincial Femenino de Fútbol en Bell Ville.
Participaron 5 equipos de la Liga Bellvillense y 1 equipo de la Liga Regional del Sur.
En la Primera Fecha:
Zona Uno:
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 0 INDEPENDIENTE DE BALNEARIA 1
Zona Dos:
RÍVER PLATE DE BELL VILLE 1 ADEA EL ARAÑADO 1
Zona Tres:
CENTRAL DE BELL VILLE 4 GUATIMOZÍN 0
Zona Cuatro:
BARTOLOMÉ MITRE DE LAS VARILLAS 2 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2
Zona Cinco:
SARMIENTO DE LEONES 0 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COLONIA SAN BARTOLOME 1
En la Segunda Fecha:
Zona Uno:
ALIANZA PASCANAS FEMENINO 3 SPORTIVO UNIÓN DE GENERAL ORDOÑEZ 1
Zona Dos:
SAN FERMÍN DE LUCA 0 RÍVER PLATE DE BELL VILLE 0
Zona Tres:
INDEPENDIENTE DE RÍO TERCERO 0 CENTRAL DE BELL VILLE 2
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0 ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS 2
Zona Cuatro:
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2 UNIVERSITARIO DE VILLA MARÍA 1
Zona Cinco:
ATENEO VECINOS DE GENERAL CABRERA 1 SARMIENTO DE LEONES 0
En la Tercera Fecha:
Zona Uno:
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 0 TIRO FEDERAL DE COSQUÍN 3
Zona Dos:
ATENAS DE RÍO CUARTO 0 RÍVER PLATE DE BELL VILLE 1
Zona Tres:
CENTRAL DE BELL VILLE 7 ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS 0
INDEPENDIENTE DE RÍO TERCERO 7 ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1
Zona Cuatro:
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 4 MUNICIPALIDAD DE GENERAL LEVALLE 1
Zona Cinco:
L. N. ALEM DE VILLA NUEVA 4 SARMIENTO DE LEONES 0
Cuartos de Final:
ALIANZA PASCANAS FEMENINO 2 INDEPENDIENTE DE RÍO TERCERO 3
ATENAS DE RÍO CUARTO 4 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1
CENTRAL DE BELL VILLE 2 ATENEO VECINOS DE GENERAL CABRERA 0
BARTOLOMÉ MITRE DE LAS VARILLAS 0 L. N. ALEM DE VILLA NUEVA 1
Semifinales:
CENTRAL DE BELL VILLE 5 INDEPENDIENTE DE RÍO TERCERO 2
ATENAS DE RÍO CUARTO 2 L. N. ALEM DE VILLA NUEVA 1
Final:
CENTRAL DE BELL VILLE 5 ATENAS DE RÍO CUARTO 1
Campeón: CENTRAL DE BELL VILLE.
Sub-Campeón: ATENAS DE RÍO CUARTO.