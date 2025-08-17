Fútbol Copa Córdoba 2025: Fase Previa Vamos por la Copa Córdoba 2025.

En pocos días comenzaremos un nuevo desafío la Copa Córdoba 2025. En esta primera serie iremos mano a mano contra Sarmiento de Leones, en dos partidos que prometen pura intensidad.

Ida: Miércoles 20 de Agosto: 21:00 horas en la Calderita, donde buscaremos dar el Primer golpe.

SARMIENTO DE LEONES vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ

Vuelta: Miércoles 27 de Agosto: 21:00 horas en nuestra casa, en el José Aldo Bertozzi, con nuestra gente empujando.

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SARMIENTO DE LEONES

Mientras tanto, la otra llave tendrá como protagonistas a Matienzo de Monte Buey y Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

Los ganadores de cada cruce se verán las caras en la gran final el miércoles 3 de Septiembre, en el estadio Ciudad de Bell Ville, para definir quién se queda con el Pase.