Fútbol: Copa Córdoba: Fase Previa. Partido Revancha.
Estadio: José Aldo Bertozzi.
Hora: 21:00.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SARMIENTO DE LEONES
Ida: Argentino 1 a 0
Preliminar: 19:00 horas Sub 13 LIGA BELLVILLENSE vs. Categoría 2011 ARGENTINO
Entrada General: 8000 Pesos.
Jubilados: 4000 Pesos.
Servicio de buffet.
Trasmitimos por la Red Panorama 101,3 desde las 20:30 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios de Víctor Hugo Alarcón Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Miguel Peralta Central Informativa Marcelo Macerata.
En Justiniano Posse:
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. MATIENZO DE MONTE BUEY
Ida: Matienzo 2 a 0.
El ganador de cada llave jugará el 3 de Septiembre en el Estadio Ciudad de Bell Ville para definir el representante de la Liga Bellvillense.