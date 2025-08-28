Partidos de Vuelta de la Fase Previa de la Copa Córdoba de Fútbol.

Estadio: José Aldo Bertozzi.

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2 SARMIENTO DE LEONES 2

Goles en el Primer Tiempo: 18 Angel Romero para Sarmiento.

23 Thiago Sánchez para Argentino.

En el segundo tiempo: 1 Juan Pablo Cabaña para Sarmiento.

22 Ezequiel López para Argentino.

Expulsado: a los 43 minutos del segundo tiempo Juan Pablo Cabaña de Sarmiento y 52 minutos del segundo tiempo: Denis Rodríguez de Argentino.

En Justiniano Posse:

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1 MATIENZO DE MONTE BUEY 1

Gol de Joaquín Kruszelnicki para Complejo y Juan Pablo Compagnucci para Matienzo.

Expulsado: Nicolás Reche de Complejo.

Falleció un hincha de Matienzo de Monte Buey sufrió una descompensación.

El miércoles 3 de Septiembre jugarán en la cancha del Bell de Bell Ville Argentino de Marcos Juárez ante Matienzo de Monte Buey para definir el representante de la Liga Bellvillense.

En la Eliminatoria de la Liga Regional del Sur en la cancha de Defensores de Boca de Camilo Aldao, Mitre de General Baldissera venció 1 a 0 a Sportivo Isla Verde con gol de Acevedo y Corralense de Corral de Bustos venció 2 a 1 a Defensores de Boca de Camilo Aldao con goles de Manassero y Cordera para Corralense.

Pasaron Mitre de General Baldissera y Corralense de Corral de Bustos. Esperan Sporting de Corral de Bustos y Atlético Guatimozín.

En la eliminatoria de la Liga de Villa María en la Plaza Manuel Anselmo Ocampo, Alumni 3 Alem 1 con goles de Fernando Molina, Gastón Kranevitter y Matías Barolo para Alumni-Braian Moyano para Alem.

Universitario 1 Deportivo Alianza 1 con goles de Nicolás Ceballo para Universitario-Brian Gómez para Deportivo Alianza. Penales: Universitario 4 a 1.

La final para definir el representante de la Liga de Villa María Alumni de Villa María y Universitario.