El próximo jueves 1 de febrero comienza una nueva edición de la “Copa ciudad

de Marcos Juárez 2024” en el estadio José Aldo Bertozzi del Club Argentino. Los

equipos que participarán son: San Martín, Tiro Federal, Villa Argentina,

Deportivo Leones, Centro Deportivo General Roca y Argentino.

El torneo se desarrollará en dos zonas. En la Zona 1 están: Argentino, San

Martín y el Centro Deportivo Roca; en la Zona 2: Deportivo Leones, Tiro Federal

y Villa Argentina. Las entradas de la fase regular cuestan $1.500 y la última

jornada (final y 3° puesto) $2.000.

El fixture de la copa es el siguiente:

Jueves 1/02: Tiro Federal vs Villa Argentina (20.30 h)

Jueves 1/02: Argentino vs Centro Deportivo Roca (22.15 h)

Lunes 5/02: Deportivo Leones vs Tiro Federal (20.30 h)

Lunes 5/02: Argentino vs San Martín (22.15 h)

Jueves 8/02: San Martín vs Centro Deportivo Roca (20.30 h)

Jueves 8/02: Villa Argentina vs Deportivo Leones (22.15 h)

Domingo 18/02: 3° y 4° puesto (19.30 h)

Domingo 18/02: 1° y 2° puesto (21.30 h)