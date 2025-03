La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó a cabo distintos controles y Patrullajes antinarcóticos en las localidades de Ballesteros, Bell Ville y Marcos Juárez.

En el dispositivo en la ciudad de Marcos Juárez, más precisamente en Barrio Villa Argentina, los efectivos realizaron el control de un hombre de 23 años que se conducía en una motocicleta sin documentación. Se solicitó la colaboración de la Municipalidad quien realizó su secuestro.

En cuanto al controlado, al realizar la consulta a las base de datos se detectó un pedido de paradero vigente por la Unidad Judicial Local e inmediatamente se lo trasladó a la sede judicial.

En el operativo de Bell Ville, al efectuar un control de una motocicleta Motomel(110 C. C. conducida por un masculino mayor de edad, el sujeto no tenía en su poder los papeles del rodado. Los oficiales dieron aviso al Personal de la Municipalidad, quienes realizaron el secuestro de la misma.

Fuente: Ministerio Público Fiscal de Córdoba