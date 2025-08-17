FPA desbarató una banda narco compuesta por tres sujetos y secuestro estupefacientes en Morrison.

En un operativo coordinado por el Ministerio Público Fiscal, dotaciones de la Fuerza Policial Antinarcotrñafico llevaron adelante tres allanamientos, secuestraron estupefacientes y detuvieron a tres sujetos mayores de edad en la localidad de Morrison.

Los procedimientos se desarrollaron en tres viviendas ubicadas en las calles Corrientes, La Rioja y el Bv. Leonardo Murialdo. Durante los registros, se realizó la incautación 116 dosis de cocaína, tres de marihuana $ 217600, una motocicleta, un automóvil, una balanza digital y elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Cabe destacar que los aprehendidos eran amigos, dos de ellos contaban con antecedentes por hurto. Además, utilizaban el vehículo para el delibery de droga en barrios vecinos.

Para finalizar, la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el narcotráfico con asiento en la ciudad de Bell VIlle, dispuso el traslado de los tres detenidos a sede judicial, por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Fuente: FPA.