FPA cerró un punto de venta de estupefacientes en Cruz Alta.

Tras múltiples denuncias anónimas al 0800-888-8080, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cumplimentaron una orden de allanamiento y secuestraron estupefacientes en la localidad de Cruz Alta.

Los oficiales del Equipo de Acciones Tácticas de la Fuerza, realizaron la irrupción en una vivienda ubicada sobre la calle La Rioja al 1700.

En el registro del domicilio, los investigadores secuestraron 486 dosis de cocaína, 6 de marihuana, una Planta de cannabis sativa, dos balanzas digitales, dos réplicas de arma de fuego y elementos relacionados al fraccionamiento de drogas ilícitas.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la Ciudad de Marcos Juárez, dispuso la revisión de todos los elementos secuestrados a sede Judicial por infracción a la Ley Nacional de estupefacientes 23.737.

Fuente: FPA.