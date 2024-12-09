Se corrió el Premio Coronación de la Fórmula Renault Plus en Río Cuarto.
El sábado la clasificación fue la siguiente:
1 IGNACIO DÍAZ MONTE MAÍZ
2 BRIAN MASSA MARCOS JUÁREZ
3 TOMÁS CAMPRA DE LAS VARIILLAS
4 LAUTARO VIDELA DE GENERAL PICO
5 MANUEL ALVAREZ CASTAÑO LA PAMPA
6 STEFANO CAGNOLO CÓRDOBA
7 AGUSTÍN VELAZQUEZ TRANQUE LAUQUEN
8 JORGE BRUNO SANTIAGO DEL ESTERO
9 FELIPE CULASSO LAS ROSAS
10 JUAN BAUTISTA DELLA SANTINA MARCOS JUÁREZ
Abandonó de AGUSTÍN MEYER DE MARCOS JUÁREZ
El domingo fue victoria y campeonato para el marcosjuarense Brian Massa.
1 BRIAN MASSA MARCOS JUÁREZ
2 IGNACIO DÍAZ MONTE MAÍZ
3 JORGE BOGLIERO RÍO SEGUNDO
4 MANUEL ALVAREZ CASTAÑO LA PAMPA
5 AGUSTÍN VELÁZQUEZ TRENQUE LAUQUEN
6 JORGE BRUNO SANTIAGO DEL ESTERO
7 STEFANO CAGNOLO CÓRDOBA
8 TOMÁS CAMPRA LAS VARILLAS
9 JOAQUÍN RUBINO MONTE MAÍZ
10 MATEO PEDRÓN RÍO TERCERO
12 JUAN BAUTISTA DELLA SANTINA MARCOS JUÁREZ
14 AGUSTÍN MEYER MARCOS JUÁREZ a 4 vueltas.
Campeón: BRIAN MASSA DE MARCOS JUÁREZ
SUB-CAMPEÓN: TOMÁS CAMPRA DE LAS VARILLAS