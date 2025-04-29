La Fórmula Renault Plus corrió en Río Cuarto.
En la Primera Carrera: Sábado.
1 MATEO PEDRON RÍO TERCERO
2 IGNACIO DÍAZ MOREL MONTE MAÍZ
3 JOAQUÍN RUBINO MONTE MAÍZ
4 BAUTISTA DELLA SANTINA MARCOS JUÁREZ
5 RAMIRO MARINUCCI FIRMAT
6 FEDERICO DÍAZ MONTE BUEY
7 NICOLÁS LOMBARDI VILLA CARLOS PAZ
En la Segunda Carrera: Domingo
1 IGNACIO DÍAZ MOREL MONTE MAÍZ
2 JOAQUÍN RUBINO MONTE MAÍZ
3 FEDERICO DÍAZ MONTE BUEY
4 STEFANO CAGNOLO
5 MATEO PEDRON RÍO TERCERO
6 BAUTISTA DELLA SANTINA MARCOS JUÁREZ
7 RAMIRO MARINUCCI FIRMAT
La próxima fecha el 19 de Mayo en el Cabalén.