Doblete de Brian Massa, el piloto de Marcos Juárez, en la Fórmula Renault Plus este fin de semana en San Luis en el Rosendo Hernández.
El día sábado.
1 BRIAN MASSA FAURO SPORT
2 EMILIANO STANG WERNER COMPETICIÓN
3 FRANCISCO LANGE GIAVEDONI MOTORSPORT
4 MATEO CARRERA FAURO SPORT
5 TOMÁS CAMPRA AIMAR MOTORSPORT
6 FABRICIO TOSELLI GIAVEDONI MOTORSPORT
7 ALAN BUCHHOLZ GABRIEL FLORES MOTORSPORT
8 JUAN CRUZ ANGIORAMA FERREIRA MOTORSPORT
9 CARLOS MOREIRA AIMAR MOTORSPORT
10 FRANCO FARINA FF COMPETIZIONE.
El domingo:
1 BRIAN MASSA FAURO SPORT
2 EMILIANO STANG
3 CARLOS MOREIRA
4 FRANCISCO LANGE
5 MATEO CARRERA
6 ALAN BUCHHOLZ
7 TOMÁS CAMPRA
8 SANTINO GENTILE
9 FABRICIO TOSELLI
10 MANUEL ALVAREZ CASTAÑO.