Este fin de semana la Fórmula Renault Plus corrió 3 carreras en el Autódromo Oscar Cabalén.
En la Primera Carrera.
1 IGNACIO DÍAZ de MONTE MAÍZ
2 BRIAN MASSA de MARCOS JUÁREZ
3 JORGE BOGLIERO de RÍO SEGUNDO
4 FABRICIO TOSELLI
5 AGUSTÍN VELÁZQUEZ
6 MANUEL ALVAREZ CASTAÑO
7 JOAQUÍN RUBINO
8 MAXIMILIANO RISSO
9 ANDRÉS BAROVERO de MARCOS JUÁREZ
10 JUAN BAUTISTA DELLA SANTINA de MARCOS JUÁREZ
En la Segunda Carrera:
1 BRIAN MASSA de MARCOS JUÁREZ
2 AGUSTÍN VELÁZQUEZ
3 TOMÁS CAMPRA
4 FABRICIO TOSELLI
5 IGNACIO DÍAZ
6 LAUTARO VIDELA
7 MANUEL ALVAREZ CASTAÑO
8 ANDRÉS BAROVERO de MARCOS JUÁREZ
9 FELIPE CULASSO
10 JUAN BAUTISTA DELLA SANTINA de MARCOS JUÁREZ
En la Tercera Carrera:
1 BRIAN MASSA de MARCOS JUÁREZ
2 IGNACIO DÍAZ
3 LAUTARO VIDELA
4 TOMÁS CAMPRA
5 MANUEL ALVAREZ CASTAÑO
6 STEFANO CAGNOLO
7 AGUSTÍN VELAZQUEZ
8 MAXIMILIANO RISSO
9 FEDERICO DÍAZ de MONTE BUEY
10 FELIPE CULASSO