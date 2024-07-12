Corrió la Fórmula 2 Argentina en Posadas(Misiones).
Brian Massa abandono el sábado y fue tercero el domingo.
En la Pre-Final: Sábado
1 VALENTÍN JARA
2 NICOLÁS SUÁREZ
3 SEBASTIÁN CARAM
4 SANTIAGO BAZTARRICA
5 THIAGO BETTINO
6 TEO SCHROPP
7 IGNACIO DÍAZ
8 IGNACIO MONTI
9 MARTÍN CHIALVO
10 MAIRÚ HERRERA
Abandono: BRIAN MASSA(AIMAR MOTORSPORT).
Final: Domingo
1 NICOLÁS SUÁREZ
2 SANTIAGO BAZTARRICA
3 BRIAN MASSA MARCOS JUÁREZ(AIMAR MOTORSPORT).
4 MARTÍN CHIALVO
5 TEO SCHROPP
6 IGNACIO DÍAZ
7 SANTINO ORTIZ
8 VALENTÍN JARA
9 IGNACIO MONTI
10 SEBASTIÁN CARAM
La próxima fecha 21 de Julio en la Plata.
Torneo:
BAZTARRICA 132
SUÁREZ 127
MASSA 84