Se corrió la Fórmula 2 Argentina en Concepción del Uruguay.
Brian Massa ganador el sábado en la Pre Final y el domingo ganador de la final.
Pre Final: Sábado:
1 BRIAN MASSA MARCOS JUÁREZ
2 NICOLÁS SUÁREZ
3 SANTIAGO BAZTARRICA
4 THIAGO BETTINO
5 VALENTÍN JARA
6 SANTINO ORTIZ
7 FRANCO LEDESMA
8 IGNACIO DÍAZ
9 MATEO CARRERA
10 VALENTINO ALAUX
Final: Domingo:
1 BRIAN MASSA MARCOS JUÁREZ
2 NICOLÁS SUÁREZ
3 SANTIAGO BAZTARRICA
4 VALENTÍN JARA
5 MARTÍN CHIALVO
6 VALENTINO ALAUX
7 MATEO CARRERA
8 IGNACIO DÍAZ
9 RAMIRO BUSTOS
10 SEBASTIÁN CARAM
Torneo: Baztarrica 99, Suárez 85, Massa 59.