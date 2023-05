El responsable del área de Segridad Vial y Protección Ciudadana, el Dir. Federico Bainotti, confirma desde la Dirección de Comunicación Institucional, lo que PANORAMA adelantó como primicia:

«Entre junio y julio voy a estar dejando mi cargo como Director de Segridad Vial y Protección Ciudadana. Son motivos personales los que me llevan a tomar esta determinación, nuevos objetivos que deseo afrontar. No tengo palabras para agradecer a todo el equipo de trabajo con el que estuve compartiendo estos 4 años,

quienes se animaron a llevar adelante tantos proyectos. Estoy convencido que la seguridad vial debe ser un compromiso de todos, debemos velar por ella en cada sector que nos toque compartir como ciudadanos. Voy a continuar colaborando con el equipo desde donde me toque participar. Deseo lo mejor para el o la futura responsable, y siempre voy a estar disponible para continuar en esta línea de trabajo.»