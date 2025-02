Federal de Básquet:

Comenzará el 7 de Marzo con un partido inaugural a designar con 110 equipos.

Conferencia Centro:

17 clubes divididos en dos zonas. Jugarán Ida y Vuelta dentro de cada zona. El 9 posicionado en la Zona A queda fuera de competencia.

Zona A(9 Equipos):

SPORTSMEN UNIDOS DE ROSARIO

GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO

TEMPERLEY DE ROSARIO

ROSARIO CENTRAL

SPORT CLUB DE CAÑADA DE GÓMEZ

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ

OLIMPIA B. B. C. DE VENADO TUERTO

NÁUTICO AVELLANEDA DE ROSARIO

Zona B: 8 Equipos.

RIVADAVIA JRS. DE SANTA FÉ

GIMNASIA Y ESGRIMA DE SANTA FÉ

ALMAGRO DE ESPERANZA

SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO

SANTA PAULA DE GÁLVEZ

SANJUSTINO DE SAN JUSTO

ATLÉTICO SAN JORGE

LIBERTAD DE SUNCHALES

Primera ronda de Playoffs:

Partido 1: 1 vs. 8 Partido 2: 2 vs. 7 Partido 3: 3 vs. 6 Partido 4: 4 vs. 5.

Segunda Etapa de Playoffs:

1 de Zona A vs. 4 de Zona B, 2 de Zona A vs. 3 de Zona B, 1 de Zona B vs. 4 de Zona A, 2 de Zona B vs. 3 de Zona A.

Los 4 Ganadores se ordenarán según sus posiciones en fase regular y clasificarán a Playoffs Interconferencia.