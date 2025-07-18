Se corrió la 6 Fecha de las Maratones del Sudeste en Noetinger.
En los 10 kilómetros:
Caballeros:
1 EZEQUIEL CONDE CORREA
2 ARIEL BENÍTEZ VILLA NUEVA
3 MAXIMILIANO MERCADO MARCOS JUÁREZ
4 ANTONY ZANGA MORRISON
5 AGUSTÍN CARNEVALE ORDOÑEZ
6 ALVARO RÍOS GENERAL BALDISSERA
7 ANGEL PIZZOLATO BELL VILLE
8 SEBASTIÁN ALLENDE NOETINGER
9 DANIEL GONZÁLEZ ORDOÑEZ
10 ENZO VÁZQUEZ MORRISON
Damas:
1 GEORGINA FERRONATO JUSTINIANO POSSE
2 GISELA AUDAGNA NOETINGER
3 CLAUDIA MARTINEZ VILLA CAÑAS
4 MARIBEL JUÁREZ MORRISON
5 MARÍA ACCASTELLO BELL VILLE
6 MARIANELA MARCELLONI MORRISON
7 MARÍA AGUSTINA CELIS LEONES
8 ANDREA AGONAL WENCESLAO ESCALANTE
9 YAMILA URES CANALS
10 PATRICIA MOYANO VILLA MARÍA
5 kilómetros:
1 JEREMÍAS IBARRA MORRISON
2 ALVARO PEREYRA CARMONA MORRISON
3 GUILLERMO CASTELLINA VILLA MARÍA
4 LUCAS BRACAMONTE NOETINGER
5 JULIÁN MONTOYA ORDOÑEZ
6 DYLAN SOSA VILLA CAÑAS
7 JOSÉ LUIS GÓMES ORDOÑEZ
8 VÍCTOR SOSA VILLA CAÑAS
9 JOEL ROMERO CAÑADA DE GÓMEZ
10 MARIANO MONDINO VILLA MARÍA
Damas:
1 VANESA MARTÍNEZ ORDOÑEZ
2 MARIANA SAGGIORATO ACHIRAS
3 VICTORIA ALLENDE NOETINGER
4 MARIANA VERGARA NOETINGER
5 MARIBEL VISO MONTE BUEY
6 YAMILA BATTISTIN MONTE BUEY
7 NOELIA MATTIA MORRISON
8 MÓNICA OGAS MONTE BUEY
9 SOL MARÍA SIGOTI GENERAL BALDISSERA
10 DEBORA ALAMO SALADILLO