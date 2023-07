El niño de tan solo tres años, que se estaba ahogando en la laguna, (el martes 25 de julio), fue rescatado por su propio padre, José Luis Bracamonte. En un momento en el que los segundos cuentan, el oportuno aviso de un niño, y la reacción del padre fue crucial para el buen desenlace de ésta estremecedora historia. El trabajo profesional de los bomberos y la eficaz atención en el hospital Abel Ayerza, formaron parte del exitoso rescate de los niños, (uno de tres años y otro de siete), que recibieron la oportuna atención para lograr salvar sus vidas.

«Cuando llego lo encuentro a mi hijo boca abajo, ya flotando en el pozo, prácticamente sin vida. Me tiro a buscarlo y cuando lo doy vuelta él ya estaba negro, morado negro… prácticamente sin vida, no respiraba. Logro sacarlo. (…) Miro para el costado y estaba la otra criatura, otro nenito de siete años, valiente, porque teniendo siete años él se tiró al pozo a rescatar a mi hijo, y por rescatar a mi hijo casi pierde su vida también. (…)

Yo tengo dos varones, de los dos varones el más chiquito es el que estaba sumergido y el más grande estaba arriba. Él me los marcaba porque yo iba corriendo ciego, no lo podía ver, y mi hijo de arriba me decía donde estaba. Cuando yo logro mirar, que se me va toda la locura, logro ver que estaba él flotando en el agua. Lo cargó mi papá en la chata, frenamos en los bomberos, los bomberos muy bien, es un equipo muy bien preparado. Nos han recibido muy bien.»