«Ya se llevaron como 400 documentación para solicitud a sus casas y ya receptamos 160 aproximadamente. De no mediar inconveniente, el día Viernes estaríamos entregando los primeros Micro Créditos.

Los Micro Créditos son hasta $ 250000 que se devuelven en 36 cuotas (en tres años). Si sacás los $ 250000, «en materiales», tenés que estar devolviendo $ 7000 por mes, cuotas ajustables según aumente el salario (Ej: si no aumenta el salario por cuatro meses, queda la cuota estancada por cuatro meses). Puede pedirse para una platea, o para un baño, hay un montón de cosas, es para agregar, para terminar una obra, por ejemplo gente que ya tenía los ladrillos y no podía hacer la platea, o no tengo para el techo.

En primer instancia el municipio aportó $ 20000000 (veinte millones de pesos), no es reembolsable sino virtuoso, es decir que al préstamo hoy lo toma una persona, lo devuelve y ,mañana lo toma otro.

Largamos el día Viernes con los primeros 10 o 15 y esas personas tiene en los próximos 45 días usar el material que le vamos a llevar nosotros. Nosotros vamos a un corralón de Marcos Juárez, compramos el material que pidió, hasta donde podemos nosotros, le entregamos y le hacemos un seguimiento que en los próximos 45 días termina y en el otro mes comienza a pagar.

Esta mañana estuvimos evaluando en equipo, quienes son los más necesitados.»